Nuevo estudio danés alerta que casi 450.000 toneladas de diminutos pellets plásticos industriales siembran contaminación desde las costas hasta nuestras arterias cada año

Las investigaciones lideradas por Sinja Rist, del Instituto Nacional de Recursos Acuáticos de la Universidad Técnica de Dinamarca, revelan que los pellets no solo contaminan físicamente el océano, sino que alteran profundamente los ecosistemas marinos. En casos como el accidente del carguero X-Press Pearl, frente a Sri Lanka en 2021, se liberaron alrededor de 1.680 toneladas de pellets. Estudios posteriores detectaron alteraciones en el zooplancton, base de muchas cadenas tróficas marinas. Estas criaturas microscópicas alimentan a peces, crust

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ya me parecia a mi que habia ganado un par de kilitos este verano
