9
meneos
74
clics
Las nuevas baterías de sodio son 10 veces más baratas que las de litio
El fabricante CATL quiere que el 50% de las baterías de los coches eléctricos pasen a ser de sodio en menos de 10 años.
|
etiquetas
:
baterías
,
coche eléctrico
,
catl
,
litio
,
sodio
7
2
3
K
40
tecnología
3 comentarios
#3
Borgiano
Entonces me espero un poco a que saquen la buena
0
K
8
#1
Cuñado
De litio de sodio...
No veo qué pueden tener que ver las baterías con los ataques motivados por prejuicios hacia determinado grupo social.
En la cabeza no, por favor.
0
K
8
#2
ArturoFM
*
#1
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
