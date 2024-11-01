Una nueva forma de expresarte: Gemini ahora puede crear música (ENG)

Desde el lanzamiento de la aplicación Gemini, hemos creado herramientas para fomentar la expresión creativa a través de imágenes y vídeos. Hoy damos un paso más: la generación de música personalizada. Lyria 3, el último modelo de música generativa de Google DeepMind, se lanza hoy en versión beta en la aplicación Gemini. Solo tienes que describir una idea o subir una foto, como «una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja», y en cuestión de segundos, Gemini la traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad.