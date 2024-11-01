Nueva canción de Vermú: “Los Zagales”  

“Los Zagales” es el nuevo single de Vermú, con la colaboración de Bewis de la Rosa y la producción de Manuel Cabezalí. La canción va acompañada de un lyric video. Según cuenta el grupo en una red social: “Para el próximo disco, hemos decidido dar a cada canción su lyric video. Su momento de gloria. En Los Zagales reivindicamos la belleza de lo real y lo artesanal frente a la necesidad del aparentar en las redes, el ruido de los medios de desinformación y el rollazo de la IA.”