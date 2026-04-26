·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10048
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
12367
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
6463
clics
La taberna
7722
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
5818
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
más votadas
743
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
629
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
473
300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo
484
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
449
“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
98
clics
«No es por vosotros, es por el presentador»: Ernesto Ekaizer planta a Cintora por no darle la palabra
Ernesto Ekaizer dejó el plató de 'Malas Lenguas' por el reparto de las intervenciones, acusando al presentador de «haberle ignorado»
|
etiquetas
:
ekaizer
,
cintora
,
malas lenguas
4
1
1
K
13
Cocíname
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
13
Cocíname
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jonolulu
Aquí con los momentos previos
x.com/_Juan__A/status/2048159124186181984/video/1
Ya lo he dicho en otro meneo, para mí Ekaizer se comporta como un gilipollas
2
K
40
#2
kreepie
¿Se ha marcado un "he venido aquí a hablar de mi libro"?
1
K
23
#5
unaqueviene
El Cintora es un maltratador de empleados, como Pablo Motos
0
K
13
#4
Forestalx
Estos programas son basura sensacionalista
0
K
9
#3
Skiner
#0
Esto es un show para que se hable del programa, alguno parece nuevo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
x.com/_Juan__A/status/2048159124186181984/video/1
Ya lo he dicho en otro meneo, para mí Ekaizer se comporta como un gilipollas