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«No es por vosotros, es por el presentador»: Ernesto Ekaizer planta a Cintora por no darle la palabra

«No es por vosotros, es por el presentador»: Ernesto Ekaizer planta a Cintora por no darle la palabra

Ernesto Ekaizer dejó el plató de 'Malas Lenguas' por el reparto de las intervenciones, acusando al presentador de «haberle ignorado»

| etiquetas: ekaizer , cintora , malas lenguas
4 1 1 K 13 Cocíname
5 comentarios
4 1 1 K 13 Cocíname
jonolulu #1 jonolulu
Aquí con los momentos previos

x.com/_Juan__A/status/2048159124186181984/video/1

Ya lo he dicho en otro meneo, para mí Ekaizer se comporta como un gilipollas
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kreepie #2 kreepie
¿Se ha marcado un "he venido aquí a hablar de mi libro"?
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unaqueviene #5 unaqueviene
El Cintora es un maltratador de empleados, como Pablo Motos
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#4 Forestalx
Estos programas son basura sensacionalista
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Skiner #3 Skiner
#0 Esto es un show para que se hable del programa, alguno parece nuevo.
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menéame