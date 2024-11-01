“No volvamos a cometer errores del pasado”: Pendás pide la unidad del PP gijonés frente a la nueva batalla judicial

Pendás pide responsabilidad y unidad frente a las divisiones internas que amenazan con empañar la imagen del PP gijonés. Las palabras de Guzmán Pendás llegan apenas un día después de que se hiciera pública la denuncia presentada por tres militantes del PP de Gijón contra el proceso congresual en el que resultó elegido Ruiz. Los demandantes solicitan que se aclaren varios extremos del cónclave, entre ellos la supuesta irregularidad en la participación de Adrián Carneado, incluido en la candidatura ganadora