No todo es hormigón: estas playas sí están escuchando a la ciencia

Son cada vez más los municipios costeros que, frente a los últimos temporales y a una erosión que amenaza los usos recreativos de las playas, apuestan por una nueva resiliencia: darle a la naturaleza el espacio que reclama frente al cemento.
En la playa de Tavernes lo tienen jodido... ya ha salido un técnico que propone aportar millones de metros cúbicos de arena y otra vez a pagar entre todos porque el beneficio es incuantificable... si lo tuvieran que pagar los afectados...