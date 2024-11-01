edición general
No todo es hormigón: estas playas sí están escuchando a la ciencia

No todo es hormigón: estas playas sí están escuchando a la ciencia

Son cada vez más los municipios costeros que, frente a los últimos temporales y a una erosión que amenaza los usos recreativos de las playas, apuestan por una nueva resiliencia: darle a la naturaleza el espacio que reclama frente al cemento.

#1 pirat
Bonito envío.
En la playa de Tavernes lo tienen jodido... ya ha salido un técnico que propone aportar millones de metros cúbicos de arena y otra vez a pagar entre todos porque el beneficio es incuantificable... si lo tuvieran que pagar los afectados...
