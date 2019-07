No pudimos (Carta de una extrabajadora de Podemos)

De repente te ves rodeada de necios inútiles a los mandos. Y sigues viendo lo que llevas viendo desde el primer día: gente absolutamente excepcional a la que alejan, o que se aleja porque no lo soporta más (entiéndase, no estoy hablando de familias, son simplemente personas). Y también cómo te alejan a ti, y cómo te alejas tú, porque ya no lo soportas. Te tratan mal. Tratan mal a tus compañeras. Te tratan mal incluso algunas de tus compañeras. Más frustración.