edición general
14 meneos
84 clics

No es personal, solo son negocios, Mazón

Hoy Mazón es un apestado que anuncia dimisión, pero mañana quién sabe. Hemos visto premiar sus mentiras con ovaciones, su psicopatía con apoyos a sus presupuestos y a su sudapollismo poner en pie un palacio de Congresos.

| etiquetas: personal , negocios , mazón , feijóo , pp
11 3 1 K 133 politica
5 comentarios
11 3 1 K 133 politica
obmultimedia #2 obmultimedia *
Cuanta mayor es una ovacion, mayor es la caida.
Lo hemos estado viendo estos ultimos meses.
Pusieron a Mazon a los pies de los caballos en el funeral de Estado, el no queria ir y le obligaron desde Madrid, y no precisamente Feijóo sino Ayuso, la que no asistio y seguramente vio en directo como humillaban a Mazon con una copa de vino en la mano en su atico de lujo.  media
1 K 21
#3 EldelaPepi
Matan, maraton y matarán. Por omisión o por emisión.
1 K 16
neo1999 #4 neo1999
#3 Maratón?
0 K 10
#5 EldelaPepi
#4 Ostia.
Mataron che.
0 K 6
Asimismov #1 Asimismov
No hay mejor frase:
No es personal, solo son negocios, Mazón
0 K 12

menéame