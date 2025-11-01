Hoy Mazón es un apestado que anuncia dimisión, pero mañana quién sabe. Hemos visto premiar sus mentiras con ovaciones, su psicopatía con apoyos a sus presupuestos y a su sudapollismo poner en pie un palacio de Congresos.
| etiquetas: personal , negocios , mazón , feijóo , pp
Lo hemos estado viendo estos ultimos meses.
Pusieron a Mazon a los pies de los caballos en el funeral de Estado, el no queria ir y le obligaron desde Madrid, y no precisamente Feijóo sino Ayuso, la que no asistio y seguramente vio en directo como humillaban a Mazon con una copa de vino en la mano en su atico de lujo.
Mataron che.
No es personal, solo son negocios, Mazón