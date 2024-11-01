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El «no acepto» de Don Juan al dictador

El «no acepto» de Don Juan al dictador

«Don Juan III de Borbón, Rey de derecho de España, que nunca lo fue de hecho, defendió la Monarquía de todos frente al dictador Franco»

| etiquetas: rey juan , franco , monarquía y dictadura , restauración
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3 comentarios
3 1 2 K 22 politica
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
JA JA JA JA JA JA JA. Franco (que era el que tenía la sartén por el mango) nunca quiso a un títere que no pudiese manipular. Fin de la historia.
2 K 55
Ramen #3 Ramen
Vamos, que quería vivir como vivía su padre antes de que le expulsaran del país por ladrón
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#1 Tecar *
Un blanqueamiento de la monarquía como otro cualquiera al que estamos acostumbrados:

"Enfrentó al dictador en defensa de una Monarquía que devolviera al pueblo español la soberanía nacional secuestrada en 1939"

La república ni está ni se le espera.
A lo mejor tenía pensado convocar elecciones o algo así y restaurar la república, vaya usted a saber, nunca se sabe.
Aunque para esas alturas, los pocos republicanos que quedaban estaban ya muertos, encerrados o exiliados y el resto con poca gana, quizá hasta hubiera ganado un referéndum.
:troll:
0 K 7

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