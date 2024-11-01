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El «no acepto» de Don Juan al dictador
«Don Juan III de Borbón, Rey de derecho de España, que nunca lo fue de hecho, defendió la Monarquía de todos frente al dictador Franco»
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:
rey juan
,
franco
,
monarquía y dictadura
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restauración
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#2
cenutrios_unidos
JA JA JA JA JA JA JA. Franco (que era el que tenía la sartén por el mango) nunca quiso a un títere que no pudiese manipular. Fin de la historia.
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#3
Ramen
Vamos, que quería vivir como vivía su padre antes de que le expulsaran del país por ladrón
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#1
Tecar
*
Un blanqueamiento de la monarquía como otro cualquiera al que estamos acostumbrados:
"Enfrentó al dictador en defensa de una Monarquía que devolviera al pueblo español la soberanía nacional secuestrada en 1939"
La república ni está ni se le espera.
A lo mejor tenía pensado convocar elecciones o algo así y restaurar la república, vaya usted a saber, nunca se sabe.
Aunque para esas alturas, los pocos republicanos que quedaban estaban ya muertos, encerrados o exiliados y el resto con poca gana, quizá hasta hubiera ganado un referéndum.
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"Enfrentó al dictador en defensa de una Monarquía que devolviera al pueblo español la soberanía nacional secuestrada en 1939"
La república ni está ni se le espera.
A lo mejor tenía pensado convocar elecciones o algo así y restaurar la república, vaya usted a saber, nunca se sabe.
Aunque para esas alturas, los pocos republicanos que quedaban estaban ya muertos, encerrados o exiliados y el resto con poca gana, quizá hasta hubiera ganado un referéndum.