Ni derrochadores ni caprichosos: los jóvenes gastan en lo (poco) que pueden

Están gastando más que nunca en productos o servicios baratos y relativamente inservibles, los llamados “gastos discrecionales de ticket bajo”. Y no lo hacen engañados por la publicidad o convencidos de su utilidad, sino a sabiendas de que no necesitan esas cosas y de que solo les proporcionarán un bienestar transitorio. Es un comportamiento generalizado y un síntoma que, paradójicamente, señala el empobrecimiento de las generaciones más jóvenes. Si no tienes capacidad de ahorro, no hay ningún incentivo para no derrochar.