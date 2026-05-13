Netanyahu dice haber perdido su “guerra de propaganda” en las redes sociales; ¡no por Gaza ni por Líbano!

El hoy atribulado premier israelí nunca aceptará que su patológico solipsismo escatológico de su vano proyecto del Gran Israel –que, por cierto, nunca ha existido en forma unitaria e integral, y vulgarmente distorsionado por el rabino lituano (sic) Michael Higger en su libro La utopía judía” de 1932– haya sido detenido por la triple disuasión conjunta de Irán: el martirologio de la resiliencia chiíta; sus misiles hipersónicos, y su manejo geoestratégico del estrecho de Ormuz. Netanyahu es hoy un lastre para la paz global (incluyendo a EEUU).
| etiquetas: netanyahu , genocidio , israel , gaza , líbano
Esto me recuerda un poco a Goebbles, mucho manejo de propaganda, pero eso no evitó que los soviéticos entraran en Berlín para liberar la ciudad y acabar con el Estado nazi.