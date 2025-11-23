edición general
6 meneos
5 clics
Netanyahu advierte tras la muerte del número dos de Hezbolá: "Israel no permitirá que se rearmen"

Netanyahu advierte tras la muerte del número dos de Hezbolá: "Israel no permitirá que se rearmen"

"La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hezbolá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", dijo Netanyahu en un mensaje de menos de dos minutos de duración. "Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hezbolá", añadió. El Ejército de Israel ya había confirmado la muerte de Tabatabai en un breve comunicado. De acuerdo con fuentes médicas libanesas, al menos otras cinco personas murieron en este ataque aéreo y 28 más resultaron

| etiquetas: netanyahu , hezbolá , rearme , israel
5 1 0 K 62 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
"defiendan" querrá decir.
2 K 39
#3 arreglenenlacemagico *
#1 hezbollah no es el libano , lanzaron cohetes el 7 y 8 de octubre , volaron una embajada en argentina no se amigo el comentario karmawhore inculto blanqueando a gente que hace sufrir al libano
0 K 7
Aokromes #2 Aokromes
y luego quieren hacer creer al resto del mundo que no sabian nada del 7o
2 K 29
#4 guillersk
Empieza bien el día :-)
0 K 10

menéame