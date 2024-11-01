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Los negativos son la verdad fotográfica: el coleccionista que reunió un tesoro de imágenes de la Segunda Guerra Mundial [ENG]

Los negativos son la verdad fotográfica: el coleccionista que reunió un tesoro de imágenes de la Segunda Guerra Mundial [ENG]  

El fotógrafo ucraniano Arthur Bondar ha reunido una gran colección de imágenes de fotógrafos a menudo desconocidos.

| etiquetas: segunda guerra mundial , arthur bondar , rusia , ucrania
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1 comentarios
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pepel #1 pepel
¿Los de mnm también?
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menéame