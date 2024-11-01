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La Nakba: la destrucción y limpieza étnica de Palestina

La Nakba: la destrucción y limpieza étnica de Palestina

El 15 de mayo de 1948, el movimiento sionista declaró un Estado judío independiente en Palestina. El 15 de mayo de 1947, exactamente un año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP, por sus siglas en inglés) con el mandato de elaborar un informe para ayudar a resolver el "problema" de Palestina en vísperas del fin de Mandato británico.

| etiquetas: nakba , genocidio , palestina , unscop , sionismo
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3 comentarios
28 4 1 K 359 cultura
efectogamonal #1 efectogamonal
Dejo esto por aquí, para que este tipo de acciones perpetradas por el ser humano, jamás caigan en el olvido {0x1f525}

FREE PALESTINE!
5 K 67
vviccio #2 vviccio
El nacimiento del estado terrorista, racista y genocida de Israel.
PP, Nox y Junts callan ante el genocidio.
1 K 23
Mangione #3 Mangione *
Si no habeis visto:
Tantura - www.youtube.com/watch?v=HNtrUjUNkJw
El piso - www.youtube.com/watch?v=vFmbW9ZhV8s
...no sabéis nada del genocidio de los palestinos (y ambos son documental israelíes, para que no me vengan con tonterías de "antisemitismo").
1 K 22

menéame