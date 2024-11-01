La Nakba: la destrucción y limpieza étnica de Palestina

El 15 de mayo de 1948, el movimiento sionista declaró un Estado judío independiente en Palestina. El 15 de mayo de 1947, exactamente un año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP, por sus siglas en inglés) con el mandato de elaborar un informe para ayudar a resolver el "problema" de Palestina en vísperas del fin de Mandato británico.