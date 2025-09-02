La muerte del joven Mario en Albacete vino derivada de un accidente laboral

CCOO Albacete asegura que se trató de un accidente laboral Este martes, un día después del fallecimiento del joven Mario, fuentes de CCOO han asegurado a este medio que la caída del chico al vacío se produjo durante su jornada laboral, pues trabajaba como monitor en el lugar donde acaecieron los hechos. Así las cosas, se trata de un nuevo accidente laboral mortal ocurrido en la provincia de Albacete con resultado de muerte, que suma 6 casos en menos de un mes.