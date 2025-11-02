La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “la demanda solo va a aumentar”

Estudiantes practican la puesta en ataúd dispuestos a convertirse en los nuevos agentes funerarios de un país que vive, envejece y muere cada vez más solo. "Pienso que la demanda de este tipo de trabajo solo va a aumentar”. Ante este contexto se ha desarrollado un dispositivo para detectar signos de muertes sin asistencia, que provocan invasiones de plagas y obligar a desechar las pertenencias de hogares enteros. En verano, el olor putrefacto se difunde rápidamente, y “en tres días, se deposita por todas partes (...), y nada puede salvarse”.
| etiquetas: corea del sur , muertes , soledad , negocio