Muere un hombre de 35 años que amenazó con un cuchillo a la Policía en O Castrillón

La comunidad gitana denuncia violencia excesiva a la hora de su arresto. Un hombre de 35 años murió en la madrugada del lunes al martes, durante una intervención policial en O Castrillón, tras amenazar a agentes del 092 y del 091 con un cuchillo de grandes dimensiones. Mientras que las fuentes policiales hablan de un fallo cardíaco, desde la comunidad gitana acusan a las autoridades de fuerza excesiva. A las 02.50 horas se recibió un aviso en un edificio de la calle Merced: un hombre fuera de sí estaba golpeando puertas.