El móvil en el aula: estrategias que funcionan más allá de la prohibición

Prohibir el móvil no mejora por sí solo el rendimiento académico. Lo que sí marca diferencia es la formación del profesorado para gestionar su presencia (o su ausencia) con criterio pedagógico. Algunos estudiantes reconocen que, tras la prohibición, atienden más en clase. Pero atender más no equivale a aprender a regular. El móvil no desaparece de la vida adolescente: cambia de escenario. Y cuando la norma no va acompañada de formación, solo funciona mientras hay vigilancia. El otro problema es la incoherencia.