Los Mossos recuperan más de 1.000 móviles en Mataró y permiten a sus dueños reclamarlos

Los Mossos d’Esquadra han recuperado más de 1.000 teléfonos móviles en Mataró (Barcelona) vinculados a un grupo criminal asentado en la ciudad, dedicado a la estafa, receptación y reventa de terminales sustraídos en España y otros países europeos. La operación ha derivado en la detención de los dos principales miembros de la organización y la incautación de 30 ordenadores, 150 relojes inteligentes y 20 tabletas electrónicas. Según la policía, “la actuación ha permitido detectar y neutralizar el segundo peldaño del entramado criminal investigad