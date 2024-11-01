La mortalidad infantil se dispara en los estados con leyes restrictivas al aborto

Estas son las conclusiones clave de nuestro estudio de agosto de 2025, publicado en la revista científica American Journal of Public Health. La investigación determinó que estas muertes ocurren tanto en el caso de los recién nacidos (menores de un día) como en el de los bebés de más edad (de 1 mes a 1 año).
| etiquetas: aborto , mortalidad , derecho , religión , laicismo
Eso demuestra claramente, que los pro-vida son solo las plumas de la cola de un pavo real: un símbolo para mostrar el poder del grupo religioso de turno, nada más. Pobres tontos que participan en manifestaciones anti-aborto, no saben que tan sólo son peones en un juego de poder.
Y japon es su idolo en politicas migratorias