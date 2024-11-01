edición general
11 meneos
21 clics
La mortalidad infantil se dispara en los estados con leyes restrictivas al aborto

La mortalidad infantil se dispara en los estados con leyes restrictivas al aborto

Estas son las conclusiones clave de nuestro estudio de agosto de 2025, publicado en la revista científica American Journal of Public Health. La investigación determinó que estas muertes ocurren tanto en el caso de los recién nacidos (menores de un día) como en el de los bebés de más edad (de 1 mes a 1 año).

| etiquetas: aborto , mortalidad , derecho , religión , laicismo
9 2 0 K 133 politica
4 comentarios
9 2 0 K 133 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Solo la religión puede ser la causa de que acciones malvadas y claramente perjudiciales sean consideradas moralmente válidas.

Relacionada

www.meneame.net/story/nuevas-prohibiciones-aborto-disparan-mortalidad-
1 K 30
#3 CrudaVerdad
#1 a los pro-vida sólo les interesa el "ser humano" (atento a las comillas) cuando está en el útero, una vez nacido, les da igual si lo lanzan a un compactador de basura.

Eso demuestra claramente, que los pro-vida son solo las plumas de la cola de un pavo real: un símbolo para mostrar el poder del grupo religioso de turno, nada más. Pobres tontos que participan en manifestaciones anti-aborto, no saben que tan sólo son peones en un juego de poder.
0 K 10
azathothruna #4 azathothruna
#1 La unica religion buena es la que esta en museos, resto arqueologicos y libros de historia exclusivamente.
0 K 10
azathothruna #2 azathothruna
Terminaran como Japon, en el MEJOR de los casos
Y japon es su idolo en politicas migratorias
0 K 10

menéame