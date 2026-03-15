edición general
10 meneos
84 clics
Mortadeluxe. El Ibáñez más irreverente. La vigencia del esperpento nacional e internaciona

Mortadeluxe. El Ibáñez más irreverente. La vigencia del esperpento nacional e internaciona

Tres de las aventuras de Mortadelo y Filemón más pegadas a la realidad política son las que recoge el segundo Mortadeluxe editado por Bruguera.

| etiquetas: mortadelo , filemón , ibáñez
9 1 0 K 106 ocio
sin comentarios
9 1 0 K 106 ocio

menéame