Morir en urgencias del SERGAS

Una de las primeras lecciones que aprendes en una redacción es que no todos los muertos son iguales. Uno de los factores clave para la relevancia informativa de nuestra muerte será el dónde. Pregunta narcisista, ¿hablarán de nosotros los periódicos cuando muramos? En teoría, lugares y circunstancias más excepcionales deberían conceder a nuestra muerte un plus informativo. Si morimos en cama, tenemos muchas menos posibilidades de protagonizar un titular que si morimos en un paso de cebra. En teoría, lugares y circunstancias más excepcionales...