Morir en urgencias del SERGAS

Una de las primeras lecciones que aprendes en una redacción es que no todos los muertos son iguales. Uno de los factores clave para la relevancia informativa de nuestra muerte será el dónde. Pregunta narcisista, ¿hablarán de nosotros los periódicos cuando muramos? En teoría, lugares y circunstancias más excepcionales deberían conceder a nuestra muerte un plus informativo. Si morimos en cama, tenemos muchas menos posibilidades de protagonizar un titular que si morimos en un paso de cebra. En teoría, lugares y circunstancias más excepcionales...
| etiquetas: relevancia informativa , muertos , accidente , pasillo , urgencias
desde la desgraciada muerte en un pasillo de urgencias de una anciana ante la impotencia de un hijo, la gestión del PP desbaratando la sanidad pública, al rescate mil millonario de las cajas gallegas hundidas por el PP, y despues casi regalada por el PP aún amiguete venezolano
Gestión criminal y Feijoo el más votado en España y Galicia
¿y no podemos llamar gilipollas a los votantes que se ofenden?
Hay mucho psicópata suelto en los hospitales.