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Montesquieu, filósofo y jurista: "Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad"

Montesquieu, filósofo y jurista: "Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad"

Dejar de competir emocionalmente y de compararnos con los demás no significa renunciar al crecimiento. Al contrario, implica crecer desde un lugar más libre, más sereno y feliz.

| etiquetas: montesquieu , felicidad
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2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 Grahml
En la vida hay que evitar compararse con los demás, siempre.
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asola33 #2 asola33
#1 Pero hay que vigilar al que reparte.:->
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menéame