edición general
2 meneos
21 clics

Los Monegros/los Monegros/Monegros u Os Monegros

Los Monegros, como topónimo, se traduce en la composición de los términos “Monte” y “Negro”, presentando actualmente las diferentes formas de «Los Monegros», «los Monegros», «Monegros» e incluso «Os Monegros«. En el presente trabajo indagamos en la propia naturaleza del término “Los Monegros”, en su raíz etimológica y evolución histórica, aproximándonos a su correcta denominación. Durante el periodo de Al-Ándalus, Los Monegros fueron conocidos como «Al-Yabal al-aswad», «Aswad, al-Yabal al» = “Monte Negro”

| etiquetas: monegros , etimología , historia , cultura , montes negros
2 0 0 K 35 cultura
5 comentarios
2 0 0 K 35 cultura
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 Reportado por rasismo.
2 K 34
ipanies #2 ipanies
Próxima medida del gobierno PP-Vox... Llamar a Los Monegros, Montes Negros!!!
0 K 12
Deckardio #5 Deckardio
#2 Sea Monegros o sea Montes Negros, la etimología parece provenir del árabe clásico.
0 K 17
#3 Tensk
"Os Monegros", como corresponde en galego, home.
0 K 11
Cuñado #4 Cuñado
The Moniggers, bro.
0 K 9

menéame