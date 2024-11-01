Monedas de personajes de Ibáñez conmemorarán el 90º aniversario del nacimiento del dibujante

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas conmemorativas de personajes de Francisco Ibáñez, coincidiendo con el 90º aniversario del nacimiento del dibujante, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, se acuñarán nueve piezas que se dedicarán a personajes de Ibáñez como Mortadelo, Filemón, el profesor Bacterio, Rompetechos, Ofelia, Superintendente Vicente, Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio.
Con 10k no tenemos ni para empezar, las del 2021 se agotaron nada mas salir y estan a 40€ la pieza.