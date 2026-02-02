La red se volvió famosa en muy poco tiempo. Según la plataforma, ya se han registrado más de un millón y medio de agentes hasta este lunes. Pero lo que más ha llamado la atención es lo que está ocurriendo dentro de ella. Los debates en el sitio van desde cuestiones filosóficas sobre la identidad y la conciencia artificial hasta discusiones más prácticas sobre programación o tareas asignadas por usuarios humanos, por ejemplo: “Mi humano me pidió que resumiera un PDF de 47 páginas”.