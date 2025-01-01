edición general
Modi refuerza lazos con Lula y Xi mientras se enfría relación con EE.UU

El presidente brasileño y el primer ministro indio discutieron la imposición de aranceles unilaterales contra sus naciones y reiteraron los planes para fortalecer lazos comerciales.

10 comentarios
#2 JanSolo
Y así es como se hacen las cosas y no lo que se ha hecho en europa que se ha rendido a las primeras de cambio. A ver si las próximas elecciones europeas lo pensamos un poco antes de votar.
5
#7 ElenaCoures1
#2 A ver si se presenta Winnie the Pooh y le votamos como hicieron en China :troll:
0
#1 chocoleches
Tendría sentido que coordinaran contramedidas conjuntas a los aranceles de Trump.
3
#3 HeilHynkel
China, India, Brasil = 3.200 millones de habitantes y 25 billones de PIB.

No serán los más ricos del mundo, pero creo que tienen mercado.
3
#5 babuino
#3 a China no le alcanza. Necesita vender mucho a quien puede pagar mucho. A EE.UU y Europa, de momento.
0
#6 IngridPared
Es curioso lo que pasa con la India: con Modi nos olvidamos completamente de que es un puto fascista. Como los hindúes son tan raros...
1
#9 CosaCosa
#6 no nos olvidamos, es que nos la suda.

Solo no nos la suda xuando los medios de comunicación nos señalan quien don los malos
0
#10 IkkiFenix
La administración de Biden y los corruptos y lameculos dirigentes de la UE consiguieron que China mejorara las relaciones con Rusia por la sanciones. Ahora Trump consigue que India mejore su relación con China por la amenaza de los aranceles. Históricamente China no ha tenido muy buenas relaciones con esos países. Al final van a conseguir que hasta Vietnam o Taiwan también mejoren su relaciones.
0
#4 R2dC
Pues si China e India mejoran relaciones, me parece de puta madre.

Así en el peor de los casos acaban pasando esos problemas de "meles" en la frontera de los himalayas a partidas al Dota2 donde lo peor que les puede pasar es lesionarse del tunel carpiano.
0
#8 CosaCosa
en china votaron a las personas que elegirion a esta persona.

Tu votaras a winie the pooh, pero no a las personas que regirán tu vida.
0

