Un modelo de IA ya es capaz de predecir el riesgo de sufrir enfermedades con décadas de antelación

Si hay algo que nos preocupa, y más según vamos cumpliendo años, es nuestra salud y la de los nuestros. Saber que estamos sanos, nos relaja, aunque siempre podremos estar pensando en qué pasará dentro de unos años. Ahora, esta incertidumbre puede desaparecer porque se ha presentado un modelo de inteligencia artificial, de IA, que es capaz de adelantarse hasta una década en el diagnóstico de enfermedades. Tecnología y salud se unen para predecir si una persona puede desarrollar una dolencia o no en el futuro.
El modelo se llama Delphi-2M, que no lo nombran.
Y el enlace al paper, que no se han dignado a poner: www.nature.com/articles/s41586-025-09529-3
La idea es prometedora, pero HouseGPT aún parece no estar en el horizonte...