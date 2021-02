El mito de la falta de higiene y sanidad en la Edad Media

Existe un prejuicio que se remonta al siglo XIX con respecto a la presunta falta de higiene y saneamiento en el periodo medieval. Curiosamente Herbert Perris en su Industrial history of England nota que durante el periodo industrial del siglo XIX comienzan a surgir las primeras chabolas modernas, o slums como se conocen en inglés, mientras que Havelock Ellis en The Nineteenth Century: An Utopian Retrospect escrito en 1901 nota la predominante presencia del excremento en la vida común de la gente.