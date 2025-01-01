edición general
Un mito dice que los conductores de BMW nunca ponen el intermitente. Ahora un estudio lo demuestra y desmiente a la vez

Un mito dice que los conductores de BMW nunca ponen el intermitente. Ahora un estudio lo demuestra y desmiente a la vez

"Los intermitentes vienen de serie, no te cobran por usarlos". Esto lo he pensado una y mil veces esperando para entrar a una rotonda o cuando se me cuela alguien delante sin señalizar. Siendo justa, suelen ser todo tipo de coches: premium, convencionales, SUVs, compactos... Pero los clichés existen, aunque sean injustos.Posiblemente, el estereotipo más extendido de no poner los intermitentes lo protagonizan los dueños de firmas premium alemanas. Y los que se suelen llevar la palma son los BMW. Un nuevo estudio viene a poner números a este mito

Jaime131
Lo demuestra, lo desmiente, lo demuestra, lo desmiente... Por eso se llaman intermitentes.
DORO.C
#1 El intermitente de Schrödinger.
Tito_Keith
#1 he entrado solo a ponerte el positivo
salteado3
Es el tipo de conductor que compra esos coches para presumir de estatus y éxito.

Y al éxito se suele llegar con egoísmo y falta de empatía.
kfpanda
#6 casi siempre que me hacen cabronadas conduciendo miro la marca y no falla: bmw, mercedes o audi.

Lo cual no significa que todos los conductores de esas marcas conduzcan como el culo. Pero destacan mucho en eso, al menos por mi zona.
DORO.C
#8 Ya te digo. Por no hablar de los dueños de coches BMW destartalados de quinta mano... ejem! :roll:
daTO
#6 tal cual, esa marca es sinónimo de egoísta al volante, que les den por culo a los demás..
Antipalancas21
Pero los de Audi tampoco los llevan por lo visto.
kfpanda
#4 están en cuarto lugar. Me sorprende que Renault estaba en el tercero, justo por encima.
diablos_maiq
#4 los audi se venden con licencia para aparcar donde te salga del orto.
Catacroc
Cuando mas caro el coche peor es el conductor. Esa regla falla poco.
Grahml
Sí claro.

Pero no deja de llamar la atención que puedas configurar el intermitente hasta con un solo destello.

xD  media
Donlixo
Según ese estudio los BMWs llevan intermitentes cuánticos...
