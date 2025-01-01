Un mito dice que los conductores de BMW nunca ponen el intermitente. Ahora un estudio lo demuestra y desmiente a la vez

"Los intermitentes vienen de serie, no te cobran por usarlos". Esto lo he pensado una y mil veces esperando para entrar a una rotonda o cuando se me cuela alguien delante sin señalizar. Siendo justa, suelen ser todo tipo de coches: premium, convencionales, SUVs, compactos... Pero los clichés existen, aunque sean injustos.Posiblemente, el estereotipo más extendido de no poner los intermitentes lo protagonizan los dueños de firmas premium alemanas. Y los que se suelen llevar la palma son los BMW. Un nuevo estudio viene a poner números a este mito