Un mito dice que los conductores de BMW nunca ponen el intermitente. Ahora un estudio lo demuestra y desmiente a la vez

"Los intermitentes vienen de serie, no te cobran por usarlos". Esto lo he pensado una y mil veces esperando para entrar a una rotonda o cuando se me cuela alguien delante sin señalizar. Siendo justa, suelen ser todo tipo de coches: premium, convencionales, SUVs, compactos... Pero los clichés existen, aunque sean injustos.Posiblemente, el estereotipo más extendido de no poner los intermitentes lo protagonizan los dueños de firmas premium alemanas. Y los que se suelen llevar la palma son los BMW. Un nuevo estudio viene a poner números a este mito
mis dieses
Y al éxito se suele llegar con egoísmo y falta de empatía.
Lo cual no significa que todos los conductores de esas marcas conduzcan como el culo. Pero destacan mucho en eso, al menos por mi zona.
Pero no deja de llamar la atención que puedas configurar el intermitente hasta con un solo destello.