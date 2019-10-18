La misteriosa desaparición de un testigo clave del caso de la viuda del expresidente de la CAM

El coche de Jesús Tavira fue incendiado en un barrio de Alicante y su familia pide la colaboración ciudadana para localizarlo. El asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la crónica negra española. Tras el crimen perpetrado el 9 de diciembre de 2016 en el lavadero del concesionario Novocar en Alicante, el caso ha estado plagado de intrigas familiares, un veredicto cuestionado del jurado popular, absoluciones y recursos judiciales.
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Jesús Tavira, interrogado tres veces, dice que su relación con el acusado era comercial. Estuvo en el concesionario la tarde del asesinato y la Policía le atribuyó contactos con un sicario semanas antes de la muerte de Mari Carmen Martínez. Las investigaciones no prosperaron y quedó desvinculado de las pesquisas.