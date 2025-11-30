Las misiones científicas chinas Kuafu 2, Tierra 2.0, Hongmeng y eXTP

China ha aprobado formalmente cuatro nuevas misiones científicas espaciales para los próximos cinco años: Kuafu 2, Hongmeng, Tierra 2.0 y eXTP. Lo llamativo de este caso es que son misiones a cargo de la Academia China de las Ciencias (CAS), una institución que no solo participa activamente en el programa espacial chino, sino que en los últimos años ha desarrollado su propio conjunto de misiones propias, como el observatorio de rayos X HXMT (Huiyan 1), el satélite de comunicaciones cuánticas Wukong, el detector de explosiones de rayos gamma (.)