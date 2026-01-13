La misión de Bandcamp y nuestro enfoque sobre la IA generativa (ENG)

La misión de Bandcamp es ayudar a difundir el poder sanador de la música creando una comunidad en la que los artistas prosperen gracias al apoyo directo de sus seguidores. Creemos que la conexión humana que se da a través de la música es una parte vital de nuestra sociedad y nuestra cultura, y que la música es mucho más que un producto para consumir. Es el resultado de un diálogo cultural humano que se remonta a antes de la palabra escrita.