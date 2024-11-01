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Míriam Cano: «La derecha también debería ser antifascista» (Catalán)

Míriam Cano: «La derecha también debería ser antifascista» (Catalán)

La escritora destapa la arquitectura de las narrativas de la ultraderecha en 'Se comen los gatos' (Ara Llibres).

| etiquetas: miriam cano , antifascismo , derecha
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4 comentarios
5 1 0 K 51 politica
haprendiz #2 haprendiz
Si eres demócrata, eres antifascista, te guste o no. Y si no lo eres, no eres demócrata, no hay más.

Soplar y sorber a la vez, no puede ser.
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arturios #3 arturios
#2 Efectivamente, si me preguntan si soy "antifa" pues si, lo soy, creo en la democracia, Michael Portillo, que fue ministro de defensa con la Thatcher, también es manifiestamente "antifa", una cosa es ser de derechas y otra un puto facha de mierda, cosa que en este país siempre ha sido indistinguible, salvo por honrosos casos (supongo).
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tul #4 tul
#2 y si eres republicano? :troll:
No olvidéis que eso que llamáis democracia es una parodia gringa de la democracia real en la cual están prohibidos los partidos políticos y lo que se votan son propuestas populares
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MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Será por el mundo porque aquí son prácticamente indistinguibles. Ayyyy esa transición bonica que nos vendieron....
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menéame