Miracleman: un espectáculo fascinante

Si alguna vez has visto un omnibus y has pensado “esto podría usarse como arma contundente en una pelea de bar”, el Marvel Omnibus de Miracleman entra directo en esa categoría. Es grande, es pesado y, lo más importante, contiene una de las historias más salvajemente inteligentes que ha dado el cómic de superhéroes. No es solo un tebeo. Es un evento, una experiencia y, para algunos lectores entre los que me incluyo una de las lecturas más apasionantes del comic.