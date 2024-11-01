edición general
8 meneos
35 clics
Millones en el aire: la industria del rescate vive del drama social sin resolverlo

Millones en el aire: la industria del rescate vive del drama social sin resolverlo

“Industria del rescate”. La expresión, incómoda pero cada vez más frecuente, resume un fenómeno singular: ONG, fundaciones y asociaciones que gestionan cientos de millones de euros en subvenciones públicas para atender a víctimas de trata, mujeres en prostitución, inmigrantes irregulares o refugiados. La misión declarada es salvar vidas y acompañar a los más vulnerables. La sospecha, sin embargo, es que se ha creado un sector que vive de mantener abierto un problema que nunca se resuelve del todo.

| etiquetas: subvenciones públicas , ong , fundaciones
6 2 1 K 67 actualidad
5 comentarios
6 2 1 K 67 actualidad
Gry #2 Gry *
A eso pueden jugar dos. Que se monten los de derechas sus propias organizaciones de rescate y desembarquen a los migrantes en su país de origen.

Bien que hay ONGs de todo color político alojando menas o mujeres maltratadas. Hasta la Iglesia está metida en eso.
0 K 16
manzitor #1 manzitor
Qué fácil es sembrar dudas y echar mierda, sutilmente, sin aportar datos, sin citar fuentes... artículo todo a 100.
2 K 11
#5 Troylanas
En sus mentes enfermas tiene sentido:
Si vivo de hacer coches, cuantos más coches mejor. Entonces si dedico mi vida a ayudar a los que lo necesitan, cuantos más necesitados mejor. Sólo alguien con la empatía de un martillo puede poner a la misma altura cosas que personas. Y solo una {0x1f4a9} con patas querría más sufrimiento por interés propio.
0 K 10
#3 Archaic_Abattoir *
Me parece vergonzoso que el estado subcontrate la ayuda a las personas necesitadas a través de estas empresas. El estado debería realizar este servicio en sus infraestructuras y con sus propios trabajadores.
0 K 6
#4 Anticapitalist
Es el Mercado, amigo!
Sale más barato subcontratar que hacerlo con medios públicos.
0 K 6

menéame