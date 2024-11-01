Millones en el aire: la industria del rescate vive del drama social sin resolverlo

“Industria del rescate”. La expresión, incómoda pero cada vez más frecuente, resume un fenómeno singular: ONG, fundaciones y asociaciones que gestionan cientos de millones de euros en subvenciones públicas para atender a víctimas de trata, mujeres en prostitución, inmigrantes irregulares o refugiados. La misión declarada es salvar vidas y acompañar a los más vulnerables. La sospecha, sin embargo, es que se ha creado un sector que vive de mantener abierto un problema que nunca se resuelve del todo.