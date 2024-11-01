Millones en el aire: la industria del rescate vive del drama social sin resolverlo

“Industria del rescate”. La expresión, incómoda pero cada vez más frecuente, resume un fenómeno singular: ONG, fundaciones y asociaciones que gestionan cientos de millones de euros en subvenciones públicas para atender a víctimas de trata, mujeres en prostitución, inmigrantes irregulares o refugiados. La misión declarada es salvar vidas y acompañar a los más vulnerables. La sospecha, sin embargo, es que se ha creado un sector que vive de mantener abierto un problema que nunca se resuelve del todo.
Bien que hay ONGs de todo color político alojando menas o mujeres maltratadas. Hasta la Iglesia está metida en eso.
Si vivo de hacer coches, cuantos más coches mejor. Entonces si dedico mi vida a ayudar a los que lo necesitan, cuantos más necesitados mejor. Sólo alguien con la empatía de un martillo puede poner a la misma altura cosas que personas. Y solo una con patas querría más sufrimiento por interés propio.
Sale más barato subcontratar que hacerlo con medios públicos.