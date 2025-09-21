edición general
8 meneos
7 clics
Miles de personas se manifiestan en Gijón a favor de la paz y contra el genocidio en Gaza

Miles de personas se manifiestan en Gijón a favor de la paz y contra el genocidio en Gaza

Miles de personas han participado este domingo en Gijón en la manifestación convocada bajo el lema 'No a las guerras' con motivo del Día Internacional de la Paz para reclamar el fin del genocidio en Gaza y de las guerras en el mundo. La manifestación, convocada por la plataforma 'Asturias por la paz', que aglutina a unas 40 organizaciones de Asturias, salió a las 12.30 horas del Paseo de Begoña encabezada por una pancarta con la consigna 'Non a les Guerres. Gastos militares para fines sociales'. Tras recorrer bajo una lluvia intermitente.

| etiquetas: gaza , asturias , gijón
6 2 0 K 88 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
mariKarmo #1 mariKarmo
Va a salir el PP diciendo que también son etarras?

El PP se está poniendo a todo el país en contra, solo por el simple hecho de llevarte en ABSOLUTAMENTE TODO la contraria al Gobierno.
2 K 24
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 pues ahí estábamos nosotros, hasta se me ve en la foto (un poquito) xD
2 K 41
mariKarmo #4 mariKarmo
#2 Pues todos mis respetos y agradecimientos, la verdad.
1 K 21
Mltfrtk #3 Mltfrtk
#1 Pedro Sánchez ha fletado autobuses con etarras Yihadistas.
1 K 29

menéame