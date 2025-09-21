Miles de personas se manifiestan en Gijón a favor de la paz y contra el genocidio en Gaza

Miles de personas han participado este domingo en Gijón en la manifestación convocada bajo el lema 'No a las guerras' con motivo del Día Internacional de la Paz para reclamar el fin del genocidio en Gaza y de las guerras en el mundo. La manifestación, convocada por la plataforma 'Asturias por la paz', que aglutina a unas 40 organizaciones de Asturias, salió a las 12.30 horas del Paseo de Begoña encabezada por una pancarta con la consigna 'Non a les Guerres. Gastos militares para fines sociales'. Tras recorrer bajo una lluvia intermitente.