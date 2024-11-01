edición general
11 meneos
23 clics
Milei presenta su libro «La construcción del milagro», cantando rock en medio de crisis política

Milei presenta su libro «La construcción del milagro», cantando rock en medio de crisis política

El presidente argentino, Javier Milei, presenta en la noche del lunes su último libro, «La construcción del milagro», con un recital de rock ante sus militantes en Buenos Aires, en medio de una crisis económica y política y a tres semanas de las elecciones de medio término. El libro de 573 páginas de Milei es una compilación de discursos y publicaciones del año pasado. Milei transmitió en IG imágenes de la prueba de sonido de su banda, integrada por economistas amigos, y cantó: «Soy el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista»

| etiquetas: milei , show musical , libro , la construcción del milagro
10 1 0 K 122 actualidad
13 comentarios
10 1 0 K 122 actualidad
teneram #1 teneram
Ojo, NO es elmundotoday
5 K 89
fareway #4 fareway
Me recuerda al libro patético que publicó Losantos en el 2023 vaticinando el retorno de la derecha. Se comió una mierda. Lo venden en tapa dura por poco más de 5,65€ y bajando...

www.amazon.es/El-retorno-Derecha-F-COLECCION/dp/8467065133/ref=sr_1_1?

Faltan días para la salida de Milei... el milagro va a ser sonado...
1 K 25
#13 Pingocho
#4 Voy a esperar a que den 10 € por recibirlo :troll:
0 K 10
estemenda #5 estemenda
Vergüenza ajena a raudales :palm:
1 K 21
jonolulu #2 jonolulu
Viene a ser la Biblia de los integeistas liberalistos
0 K 14
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#2 eso es el Proyect2025
0 K 20
JackNorte #3 JackNorte
Ya estaba fuera de la realidad antes ahora canta mas cuando muchos de los que le hacian la ola mediatica ahora empiezan a entender que esta en otro mundo.
Cuando los medios serios supuestamente son incapaces de valorar la realidad hasta que los costes son altisimos , mas para los mas pobres.
0 K 12
#7 XXguiriXX
Yo estoy esperando su libro sobre sexo tántrico y cómo aguantar 48 horas sin soltar la leche en el acto sexual xD
0 K 12
#12 Pingocho *
Para escribir sobre un milagro primero hay que hacer que ocurra el milagro ¿no?
0 K 10
Dasmandr #10 Dasmandr
¿Todos los ancaps son fantoches?, o ¿son todos los fantoches ancap?

La duda me corroe.
0 K 7
#6 rafeame
Como Tim Allen puesto de farlopa entrando a lo loco y luego gritando "Developers, developers"
0 K 7
Pointman #8 Pointman *
#6 ese fue Steve Ballmer, con sus míticas manchas de sudor.
1 K 21
#9 rafeame
#8 correcto
0 K 7

menéame