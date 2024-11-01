Milei presenta su libro «La construcción del milagro», cantando rock en medio de crisis política

El presidente argentino, Javier Milei, presenta en la noche del lunes su último libro, «La construcción del milagro», con un recital de rock ante sus militantes en Buenos Aires, en medio de una crisis económica y política y a tres semanas de las elecciones de medio término. El libro de 573 páginas de Milei es una compilación de discursos y publicaciones del año pasado. Milei transmitió en IG imágenes de la prueba de sonido de su banda, integrada por economistas amigos, y cantó: «Soy el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista»