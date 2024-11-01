Milei en Olivos: el libro con las ideas más provocadoras que les regaló a sus funcionarios

Block defiende el derecho de individuos a sostener actitudes o expresiones abiertamente misóginas en el ámbito privado o comercial, siempre que no constituyan agresión física. También sostiene que el blanqueo de dinero realizado por actores privados no constituye un delito en sí mismo, siempre que no implique violencia directa. Block reivindica a una figura que en el ideario argentino tiene una connotación sumamente negativa: el especulador. Según el autor, este actor anticipa cambios y estabiliza mercados a largo plazo.