Milei en Olivos: el libro con las ideas más provocadoras que les regaló a sus funcionarios

Block defiende el derecho de individuos a sostener actitudes o expresiones abiertamente misóginas en el ámbito privado o comercial, siempre que no constituyan agresión física. También sostiene que el blanqueo de dinero realizado por actores privados no constituye un delito en sí mismo, siempre que no implique violencia directa. Block reivindica a una figura que en el ideario argentino tiene una connotación sumamente negativa: el especulador. Según el autor, este actor anticipa cambios y estabiliza mercados a largo plazo.
| etiquetas: milei , libro , violacion , especulador , blanqueo de dinero , block
Individuo A quiere matar a individuo B. Pero no puede porque es una agresión física directa.
Pero Individuo A puede dar a individuo C una cantidad monetaria para que mate a individuo B. Obviamente, esa propuesta la puede aceptar o no, libremente siempre, individuo C. Por lo que la agresión física directa es de C a B y nunca de A a B. Recordemos que hablamos de agresión física directa. Pero el resultado es el mismo. A ya no tiene que aguantar a B.
Ah, también reconoce implícitamente el uso de esclavos y de niños menores para todo tipo de usos.