Miguel de Unamuno o pensar sin obedecer

Preso en su casa, aislado y vigilado durante los últimos meses de su vida, Miguel de Unamuno terminó sus días apartado, condenado a la soledad y rodeado de indicios sólidos que apuntan a una muerte, como mínimo, extraña.
| etiquetas: unamuno , pensamiento , nobel , literatura
Vio en el levantamiento militar una forma de salvar la "civilización occidental cristiana" ante la República, pero para cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde.
De no haber sido así, quizá estuviéramos hablando de él no como una posible víctima sino como una víctima más de las purgas franquistas de intelectuales, contra las que no había ninguna piedad.