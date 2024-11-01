edición general
Miguel de Unamuno o pensar sin obedecer

Miguel de Unamuno o pensar sin obedecer

Preso en su casa, aislado y vigilado durante los últimos meses de su vida, Miguel de Unamuno terminó sus días apartado, condenado a la soledad y rodeado de indicios sólidos que apuntan a una muerte, como mínimo, extraña.

2 comentarios
lo fio todo a su ser imaginario favorito y cuando se quiso dar cuenta los de su propia cuerda lo habian metido en una caja de pino, todo un lumbrera
Unamuno fue, como tantos de la época, víctima de su propia moralidad cristiana, una fe impronta escrita a sangre y fuego en su ADN de la que nunca se pudo sacudir y que tanto daño ha hecho a generaciones, sandeces como la frase "Fe sin dudas es fe muerta" que cita el artículo dan buena cuenta de ello.
Vio en el levantamiento militar una forma de salvar la "civilización occidental cristiana" ante la República, pero para cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde.
De no haber sido así, quizá estuviéramos hablando de él no como una posible víctima sino como una víctima más de las purgas franquistas de intelectuales, contra las que no había ninguna piedad.
