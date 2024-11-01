edición general
Midnight Train To Georgia (LIVE) - Gladys Knight & The Pips

Actuación en vivo de Gladys Knight & The Pips. Siemple he flipado con la coreografía de The Pips

gladys knight , the pips , train to georgia , soul , rhythm blues
reivaj01 #1 reivaj01
Temazo impresionante para un sabadete como hoy.
Añado una versión más actual, ya sin los pips: www.youtube.com/watch?v=MDtAuLwa0ZE
Lógicamente con un sonido mejor, pero se echa en falta la corografía.

Aprovecho para incluir también una versión de mi queridísima Joss Stone: www.youtube.com/watch?v=ipKeSfWgdRE
