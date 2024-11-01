·
4
meneos
17
clics
Midnight Train To Georgia (LIVE) - Gladys Knight & The Pips
Actuación en vivo de Gladys Knight & The Pips. Siemple he flipado con la coreografía de The Pips
|
etiquetas
:
gladys knight
,
the pips
,
train to georgia
,
soul
,
rhythm blues
3
1
0
K
64
ocio
1 comentarios
3
1
0
K
64
ocio
#1
reivaj01
Temazo impresionante para un sabadete como hoy.
Añado una versión más actual, ya sin los pips:
www.youtube.com/watch?v=MDtAuLwa0ZE
Lógicamente con un sonido mejor, pero se echa en falta la corografía.
Aprovecho para incluir también una versión de mi queridísima Joss Stone:
www.youtube.com/watch?v=ipKeSfWgdRE
0
K
13
