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Michael Hudson: La guerra con Irán desata el armagedón financiero global

El profesor Michael Hudson, un economista clásico de renombre mundial, analiza por qué la guerra contra Irán ha cambiado la economía global de forma permanente.

| etiquetas: glenn diesen , michael hudson , guerra irán , apocalipsis , financiero
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1 comentarios
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#1 Dav3n
Muy interesante, en la línea de Glenn Diesen.

Lo pondría en ENG con subs pero creo estas cosas es mejor en ES, aunque sea automático, para que llegue a un mayor número de personas.
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menéame