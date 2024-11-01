Michael Hudson: La guerra con Irán desata el armagedón financiero global

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Dav3n
Muy interesante, en la línea de Glenn Diesen.
Lo pondría en ENG con subs pero creo estas cosas es mejor en ES, aunque sea automático, para que llegue a un mayor número de personas.
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Lo pondría en ENG con subs pero creo estas cosas es mejor en ES, aunque sea automático, para que llegue a un mayor número de personas.