El Metrotrén de Gijón: 3,9 kilómetros, 140 millones y 25 años después, reducido a un túnel a ninguna parte

El 6 de agosto del año 2000 el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, anunciaba en Gijón un plan de infraestructuras 2000-2007 llamado a acabar con el «déficit ferroviario, viario, portuario y aeroportuario» en España y su proyecto estrella para Asturias: un Metrotrén para integrar el ferrocarril en su ciudad. En junio de 2003, se colocaba la primera dovela del túnel que vertebraría el proyecto y, tras vaivenes y retrasos, en 2006, se daba por terminado.