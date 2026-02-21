edición general
El Metrotrén de Gijón: 3,9 kilómetros, 140 millones y 25 años después, reducido a un túnel a ninguna parte

El 6 de agosto del año 2000 el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, anunciaba en Gijón un plan de infraestructuras 2000-2007 llamado a acabar con el «déficit ferroviario, viario, portuario y aeroportuario» en España y su proyecto estrella para Asturias: un Metrotrén para integrar el ferrocarril en su ciudad. En junio de 2003, se colocaba la primera dovela del túnel que vertebraría el proyecto y, tras vaivenes y retrasos, en 2006, se daba por terminado.

Verdaderofalso
Legado de Cascos en Asturias:
Metrotren de Gijón, Estación provisional, Peaje del Huerna prorrogado, Variante de Pajares del AVE, Ampliación del Puerto de El Musel
astur365_628eed2f50e0f
#1 y Foro , no te olvides
jonolulu
Lo llamaron metrotren porque monoraíl ya estaba cogido
