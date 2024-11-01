edición general
8 meneos
11 clics
Metales pesados en el Campo de Cartagena: piden paralizar la producción y comercialización agrícola por riesgo para la salud

Metales pesados en el Campo de Cartagena: piden paralizar la producción y comercialización agrícola por riesgo para la salud

La advertencia se basa en los resultados del proyecto “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, elaborado por el grupo de investigación GARSA de la Universidad Politécnica de Cartagena. La cartografía de isoconcentraciones incluida en este trabajo refleja niveles significativos de plomo, cadmio, zinc y cobre en determinadas áreas agrícolas, con valores que superan los límites máximos permisibles fijados en el Real Decreto 1051/2022.

| etiquetas: metales pesados , contaminación , campo de cartagena , agrícola , murcia
7 1 0 K 97 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
#4 trasparente
Ya veréis lo que tarda la Fundacion Ingenio ( el lobby de la huerta de Murcia) en encargar un estudio a la UCAM (la universidad privada que montó el de los "chises") y que rebatirá completamente este estudio de la Universidad de Murcia. Los de la Fundación Ingenio son los mismos que dicen que los nitratos que asolan el Mar Menor no son de los abonos de las huertas, son de las aguas fecales, en contra de varios estudios de la Universidad de Murcia que dicen que es de los abonos.
3 K 44
emmett_brown #1 emmett_brown
A ver cuándo veremos en portada la noticia: llegan a las fruterías productos de Cartagena con niveles prohibidos de contaminantes.
0 K 11
#2 laruladelnorte
Los efectos del plomo sobre el sistema nervioso están bien documentados. En adultos puede provocar problemas de memoria, dificultades de concentración y alteraciones neurológicas. En el caso de los niños, el impacto es aún más grave: afecta al desarrollo cerebral, reduce la capacidad de aprendizaje y puede generar trastornos de conducta. Los organismos internacionales de salud coinciden en que no existe un nivel seguro de exposición al plomo en la infancia.

Esto se llama jugar con la salud de los consumidores. >:-(
0 K 10
aupaatu #3 aupaatu *
Bueno igual se puede construir un gran Campus universitario privado especializado en la biodiversidad y sus peligrosas consecuecias para la el desarrollo Economico del Reino de España
0 K 8

menéame