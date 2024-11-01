Metales pesados en el Campo de Cartagena: piden paralizar la producción y comercialización agrícola por riesgo para la salud

La advertencia se basa en los resultados del proyecto “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, elaborado por el grupo de investigación GARSA de la Universidad Politécnica de Cartagena. La cartografía de isoconcentraciones incluida en este trabajo refleja niveles significativos de plomo, cadmio, zinc y cobre en determinadas áreas agrícolas, con valores que superan los límites máximos permisibles fijados en el Real Decreto 1051/2022.