[En] Meta podría estar escaneando secretamente la galería de tu teléfono: cómo verificarlo y desactivarlo

Meta podría estar analizando y reteniendo las fotos de tu teléfono sin tu consentimiento explícito. Algunos usuarios de Facebook han notado que, en lo más profundo de la configuración de su aplicación, Meta ha activado dos opciones que le permiten acceder a la galeria de la cámara para ofrecer sugerencias impulsadas por IA, incluyendo "ideas creativas personalizadas, como momentos destacados de viajes y collages.."

7 comentarios
jonolulu
How to stop Facebook from scanning your camera roll

Uninstall Meta apps
Torrezzno
#1 muerto el perro..
cocolisto
Se que acceden a tus datos de mil formas distintas de cientos de plataformas y apps pero de Facebook hace años que me di de baja y cuando la usaba,nunca a través de la aplicación,solo por la web.Algún sabidillo me lo aconsejó.
Y eso mismo hago con Twitter y otras.
Eukherio
#4 Yo tuve la app hasta este año, pero me salía siempre que era la que más batería consumía del móvil, pese a que ya llevaba años sin hacer prácticamente nada en Facebook, solo entrar un par de veces por semana a ver si algún amigo había subido algo, con lo que opté por eliminarla. Cuando ves ese tipo de cosas ya intuyes que los tíos muy de fiar no son, y tarde o temprano caerá otro escándalo.
cocococo
Yo no pude desinstalar la app Facebook que viene por defecto en el teléfono, pero la desactivé desde hace mucho tiempo.

Si haces lo que dice el artículo entonces pensarás que tienes algo que esconder y por lo tanto te espiarán mucho más aprovechando las puertas traseras operativas.
EISev
#2 hay que tener un móvil estándar y otro con grapheneOS aparte
pcmaster
#2 Pues yo no uso facebook en el móvil, pero he visto que estaba instalada de fábrica, aunque sí que me ha dejado desinstalarla. Es un Motorola.
