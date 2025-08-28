[En] Meta podría estar escaneando secretamente la galería de tu teléfono: cómo verificarlo y desactivarlo

Meta podría estar analizando y reteniendo las fotos de tu teléfono sin tu consentimiento explícito. Algunos usuarios de Facebook han notado que, en lo más profundo de la configuración de su aplicación, Meta ha activado dos opciones que le permiten acceder a la galeria de la cámara para ofrecer sugerencias impulsadas por IA, incluyendo "ideas creativas personalizadas, como momentos destacados de viajes y collages.."
Uninstall Meta apps
Y eso mismo hago con Twitter y otras.
Si haces lo que dice el artículo entonces pensarás que tienes algo que esconder y por lo tanto te espiarán mucho más aprovechando las puertas traseras operativas.