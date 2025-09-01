edición general
¿Por qué la mentira le gana a la verdad?

La derecha ha puesto en marcha un tiempo político basado en la ruptura, la acción y la ley del más fuerte. La izquierda sigue inmóvil acertando de lleno en su diagnóstico: eso no es buena idea.

luckyy
Porque las anas rosas y los Ferreras están setenta horas al día espaciendo esas mierdas y la izquierda no tiene tantos altavoces como el neoliberalismo y por eso están nerviosos con RTVE, porque es el único medio mayoritario que les hace frente
Moderdonia
"La ultraderecha avanza a pesar de sus evidentes mentiras porque, al contrario que la izquierda, se mueve. Las mentiras son solo una excusa para poder dibujar en el horizonte el negro futuro al que aspiran. Las mentiras sirven para justificar esas soluciones que están dispuestos a tomar, y los suyos, por poco espabilados o por demasiado, ayudan a difundirlas. Si la derecha mundial va ganando esta batalla es porque, hoy, uno es capaz de imaginarse un futuro de personas inocentes encarceladas por el color de su piel o niños asesinados sin consecuencia mientras suena utópico meter entre rejas a los responsables del caos planetario, el odio y el genocidio."
Javi_Pina
Tienen totalmente anulada a la izquierda que debe gastar toda su energia y tiempo (rucursos) para desmontar con datos todos esos bulos. En lugar de explicar y debatir medidas sociales que se han tomado y se van a tomar.
strike5000
Porque el que te miente normalmente te dice aquello que quieres oír.
