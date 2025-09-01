·
10721
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7297
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5927
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6295
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
5187
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
448
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
488
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
358
Estallan protestas contra Trump en un restaurante de Washington D. C. mientras la gente le grita a la cara [Eng]
473
Nacho Duato denuncia una campaña de censura: "Todo por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas"
317
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
¿Por qué la mentira le gana a la verdad?
La derecha ha puesto en marcha un tiempo político basado en la ruptura, la acción y la ley del más fuerte. La izquierda sigue inmóvil acertando de lleno en su diagnóstico: eso no es buena idea.
etiquetas
:
derecha
,
izquierda
,
mentira
,
verdad
#2
luckyy
*
Porque las anas rosas y los Ferreras están setenta horas al día espaciendo esas mierdas y la izquierda no tiene tantos altavoces como el neoliberalismo y por eso están nerviosos con RTVE, porque es el único medio mayoritario que les hace frente
3
K
39
#1
Moderdonia
"La ultraderecha avanza a pesar de sus evidentes mentiras porque, al contrario que la izquierda, se mueve. Las mentiras son solo una excusa para poder dibujar en el horizonte el negro futuro al que aspiran. Las mentiras sirven para justificar esas soluciones que están dispuestos a tomar, y los suyos, por poco espabilados o por demasiado, ayudan a difundirlas. Si la derecha mundial va ganando esta batalla es porque, hoy, uno es capaz de imaginarse un futuro de personas inocentes encarceladas por el color de su piel o niños asesinados sin consecuencia mientras suena utópico meter entre rejas a los responsables del caos planetario, el odio y el genocidio."
2
K
33
#3
Javi_Pina
Tienen totalmente anulada a la izquierda que debe gastar toda su energia y tiempo (rucursos) para desmontar con datos todos esos bulos. En lugar de explicar y debatir medidas sociales que se han tomado y se van a tomar.
1
K
25
#4
strike5000
Porque el que te miente normalmente te dice aquello que quieres oír.
0
K
10
