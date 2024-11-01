Al menos once muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese a el alto el fuego

Al menos once civiles, incluidos varios niños, han perdido la vida y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada de este sábado como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025. Un primer bombardeo israelí ha impactado sobre una vivienda familiar en un área residencial en el oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino...