Al menos once muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese a el alto el fuego

Al menos once civiles, incluidos varios niños, han perdido la vida y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada de este sábado como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025. Un primer bombardeo israelí ha impactado sobre una vivienda familiar en un área residencial en el oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino...

2 comentarios
#2 candonga1
Ahora es cuando la Kaja Kallas declara a Israel estado terrorista, tal y como hizo con la Guardia Revolucionaria de Irán.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... donde han fallecido cuatro personas, entre ellas dos niñas y una mujer, han informado corresponsales de la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes médicas. En el este de la misma ciudad, cerca de Jabalia, un ataque de naturaleza y características similares se ha saldado con varias personas heridas.
