Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]

El gestor de fondos de inversión Ackman aportó 1,75 millones de dólares a grupos políticos en contra de Mamdani, el candidato demócrata oficial, hasta el 22 de octubre, y el heredero del sector cosmético Lauder ha contribuido con otros 750.000 dólares. No son los únicos. 26 multimillonarios y miembros de familias con fortunas de miles de millones de dólares de todo el país han invertido al menos 100.000 dólares cada uno para apoyar a Cuomo.

#6 Decía Mamdani, en el podcast de Andrew Schultz, que Ackman había gastado más en hacer campaña contra él que lo que habría que tenido que pagar con la subida de impuestos a los ricos.
#6
Decía Mamdani, en el podcast de Andrew Schultz, que Ackman había gastado más en hacer campaña contra él que lo que habría que tenido que pagar con la subida de impuestos a los ricos.
#12
#6 Esto ya no va de dinero, va de ideología y poder. mi dinero es mío y no lo tengo que dar a unos comunistas vagos....
#15
#12 Cambia el "ya no va", por el "nunca ha ido"
#44
#15 ni de ideología, solo poder. Ni tan siquiera "se lo tengo que dar a unos vagos"... de hecho no hay problema con las lismonas y financiar fundaciones. El tema es que quede claro quien está por encima de quien. Y por mucho que digan algunos economistas, ése sí es unjuego de suma 0
#21
#12 ESE es el mayor error de concepto.
Y lo que nos ha llevado a tener trillonarios.
El dinero debería ser una parte proporcional de la riqueza del país, y los beneficios netos, fuertemente gravados a partir de ciertas cantidades.
En la misma Yankilandia llegaron al 90% hasta los 60, su época dorada...
#31
#21 Reagan fue el punto de inflexión en el Yanki y la Thatcher en los Britis. Desde entonces, con sus nulas inversiones en lo público, infraestructuras,.... y la bajada de impuestos generalizada y en especial a los ricos, así les va.
#45
#31 Pues han tenido desde entonces más de 40 años para hacer cambiar esto y no han querido. Ya no hay excusa y el culpable de todo esto es el propio pueblo estadounidense, cómplice y defensor de esa basura de sistema.
#56
#21 Ahora es un mundo mucho más globalizado, al contrario de mediados del siglo 20.

Ahora pones un 90% de impuestos y si te van la mayoría de los trillonarios/multimillonarios a vivir a otros sitios.

La única solución a esto, son acuerdos globales que involucren todos los países del mundo.
#58
#56 Pues que les vaya bien en Somalia (pobre Somalia, por cierto), los ricos, por mucho que se haya dicho, no crean riqueza, la destruyen y se la quedan.

El destino de los ricos (los de verdad) debería ser como el del último emperador de china después de la revolución de Mao.
#62
#56 Estoy deacuerdo. Un paso intermedio "muy sencillo" sería regular el mercado financiero para impedir que los bonos o acciones puedan ser usados como colaterales para un crédito. Eso desbancaría una de los principales métodos por los que los ricos de verdad no pagan impuestos y sanearia mucho el mercado financiero.
#22
#6 lo mismo si hubiesen gastado ese dinero en intentar mejorar la vida de los votantes habrían tenido mejores resultados.
#23
#6 claramente el dinero da igual, el dinero está bien gastado si es para joder a los comunistas y está mal gastado si es para darles una mejor vida, eso es lo que está en su cabeza
#30
#23 Eso decía el propio Zohran, "eso sí es compromiso ideológico"
#52
#23 ¿Comunistas, que comunistas? ah! claro, todo el que no sea MAGA es comunista en yankilandia {0x1f602}
#28
#6 esto va de odios y maga … valdría para España
#6
Por eso hay que crugirlos a impuestos. Tanta pasta que luego malusan en hacer daño a la sociedad.
#5
#2 Es mejor crujirlos.
#9
#5 Se les puede aplicar simultáneamente una gran variedad de crujimientos, no son excluyentes.
#48
#5 No hace falta crujirlos, con tostarlos vuelta y vuelta ya están listos :troll:
#50
#48 que pasa, ¿la guillotina ya ha quedado obsoleta?
#55
#50 era eficaz pero manchaba mucho.
#59
#2 crugirlos crujirlos
Los verbos acabados en -ger, -gir se escriben siempre con g, excepto tejer y crujir.
#7
Si tienen dinero para una campaña contra Mamdani, también tienen dinero para pagar los impuestos que corresponden a los millonarios.
#27
#7 eso es innegable, si tienes mucho dinero, puedes pagar muchos impuestos, para eso existen los porcentajes
pero nos hacen creer que no, que es mejor para nosotros si no pagan :wall: y alguno se lo creyeron durante años
#39
#27 Y se lo siguen creyendo con la cantinela de que si pagan pocos impuestos o incluso están exentos, generaran muchísimos puestos de trabajo y todos seremos muy felices de que no aporten nada al servicio publico, el cual están esquilmando porque todo se privatiza para que esos mismos empresarios que no pagan impuestos siguen ganando a manos llenas. Pero pedir que paguen lo que corresponde es de comunistas :wall: :wall:
#51
#7 salvo, que con Mamdani, pues igual se les tuerce un tanto sus ingresos y ganan menos. Probablemente lo que han donado es menor que lo que dejan de ganar con Mamdani.
#1
Y aún así, no lo han conseguido.
#35
#1 y eso engendra odio y el oído lleva al lado oscuro.

Mira aquí lo cabreados que están por el dineral dejado en la prensa libre y aún así no haber ganado la presidencia, y ya cuando TVE ha empezado a tener programas donde no se repite su relato mira como están. Aunque un poco de odio más, dudo que se note xD
#46
#1 y demuestra que tienen abundancia de dinero por lo que los impuestos que planea Mamdani a los más ricos no les deberían de doler :-)
#49
#1 ya activarán el plan b (de bala)
#11
Esto está bien porque así sabes a ciencia cierta cuál es la opción correcta.

Da una cierta esperanza que esta vez ni el dinero ni los omnipresentes bulos y mentiras ultraderechistas en las redes y medios hayan podido evitar la victoria de alguien que les planta cara, aunque sea a la manera del partido demócrata estadounidense, muy suavecita.
#14
#11 Aqui en España pasa lo mismo con cierto partido y dirigente.

Tanto los medios de comunicación como las cloacas del estado funcionaron noche y dia sin parar hasta conseysu objetivo
#26
#14 ¿Te refieres a un dirigente que dimitió de un relevante cargo público porque se aburría?
#34
#26 Se refiere a un ex dirigente contra el que se utilizaron medios estatales ilegalmente para hundirle a él y a su partido.
#66
#34 ¿Hablas de la fontanera del PSOE?
#20
El país está podrido y mucho peor que va a acabar... Es estructural, la mierda esta en cada rincón yanki mierder... Tendrán lo que merecen.
#13
Para todos los limitados que no creen en la lucha de clases. Sobre todo para los clase media que se creen ricos por tener una empresa y cuatro empleados.
#36
#13 El problema es que con el mercado actual, un cualquiera con una empresa del sector de la construcción con 4 empleados gana por encima de 5k al mes, y yo creo que ganando eso, eres como poco clase media...
#40
#36 Ahí empieza el problema de percepción. Para empezar, si tienes que trabajar eres clase media como mucho. Segundo, aunque lo parezca, No. No estás en la misma lista que Elon, Fascista, Musk que mete cientos de millones para intervenir en campañas electorales como ha hecho en varios países incluido Alemania o Mr. Trump que condicionaba a la victoria de Milei el préstamo a Argentina. Diría que ese constructor con 5k al mes está más cerca mío que de Musk por varios miles de órdenes de magnitud.
#41
#40 Si te comparas con Musk, hasta Vinicius está más cerca mío que de él :troll:
#43
#41 y la lucha de clases de donde te crees que viene o piensas que la noticia habla del dueño de Desatranques Jaen. Vienes aquí solo a marear la perdiz? Porque cada uno que haga lo que quiera pero avisa porque a mi no me sobra el tiempo.
#4
Pues ahora que se jodan.
#16
Votar no sirve para nada pero curiosamente siempre se gastan cantidades ingentes de dinero en que no votes por tus propios intereses :roll:
#10
Pues más pasta para alguien y menos para ellos. Tampoco pasa nada, salvo la nauseabunda sensación de las elecciones se compran con dinero
#29
#10 Lo malo es que ese alguien siguen siendo ellos...
#25
Esto de NY o EEUU pasa lo mismo que ocurre aquí, Abascal recibe ingresos de multitud de "amigos" con millones para que haga su "democracia" , de paso les beneficie con sus "reformas" políticas ,pero ese mismo dinero, sirve para pagar campañas mediáticas ,judiciales y policiales para hundir a un partido como Podemos.
#3
Win - win!
#17
Para que luego digan que la lucha de clases no existe
#57
Si alguién se piensa que un millonario y él defienden los mismos intereses simplemente es un imbécil.
#18
Habria que ver que multimillonarios han apoyado su campaña. En EEUU ninguno llega lejos sin padrinos
#33
No quieren pagar impuestos. Pero no dudan en pagar cantidades obscenas para impedir que alguien decente gobierne.
#38
#33 Son unos hijos de la gran puta, nadie dijo que fueran inteligentes
#65
#33 dudo es sobre dinero, si no mas bien de "control" y "poder"(en el sentido de "nosotros somos los que elegimos vuestros lideres)
#37
NOMBRES Y APELLIDOS BIEN CLARITOS, el de quien paga y el de a quien se paga, para extirpar un cáncer hay que conocerlo, y aquí en España igual con todos los malnacidos que usan los medios de propaganda para esparcir su agenda conservadora de mierda
#8
¡Balla! Ahora tendrán que irse todos a Madrid o Somalia o Suiza o a cualquier lugar donde alenazasen con sus bocachanclas.
#61
#8 A Texas no porque tendrán que pagar el 100% de aranceles.

“After the polls close tomorrow night, I will impose a 100% tariff on anyone moving to Texas from NYC,” the Republican governor tweeted on the eve of the mayoral election.

La definición del concepto "aplicación de aranceles a las personas físicas" lo dejaron para luego.

nypost.com/2025/11/04/business/greg-abbott-threatens-100-tariff-on-peo
#53
Ya lo decía Chumy Chumez  media
#63
Debería ser una norma no escrita votar justo lo contrario de lo que apoyen los millonarios
#42
No es el dinero, son los intangibles asociados al poder. El dinero sin poder no es lo mismo.
#24
Para ellos, son migajas y no les ha dolido. Es lo que pasa cuando tienes suficiente dinero para vivir cientos de vidas con comodidad.
#19
No estoy enterado de la política americana y ni conozco al nuevo alcalde ni sabía que había elecciones. Lo que si se es que nadie llega a un puesto político así sin un montón de dinero detrás.
#32
#19 Menuda obviedad. Los partidos tienen mucho dinero.
#54
Socialista e islamista. Como el alcalde de Londres. Curioso.
#60
Van a echar de menos a Rudy Giuliani, y mucho...
#64
#60 Menudo mafioso, anda que tienes idea
#47
Y meneame.net cuanto lleva gastado por Mamdani?
