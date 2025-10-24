Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]

El gestor de fondos de inversión Ackman aportó 1,75 millones de dólares a grupos políticos en contra de Mamdani, el candidato demócrata oficial, hasta el 22 de octubre, y el heredero del sector cosmético Lauder ha contribuido con otros 750.000 dólares. No son los únicos. 26 multimillonarios y miembros de familias con fortunas de miles de millones de dólares de todo el país han invertido al menos 100.000 dólares cada uno para apoyar a Cuomo.