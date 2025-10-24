Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]

El gestor de fondos de inversión Ackman aportó 1,75 millones de dólares a grupos políticos en contra de Mamdani, el candidato demócrata oficial, hasta el 22 de octubre, y el heredero del sector cosmético Lauder ha contribuido con otros 750.000 dólares. No son los únicos. 26 multimillonarios y miembros de familias con fortunas de miles de millones de dólares de todo el país han invertido al menos 100.000 dólares cada uno para apoyar a Cuomo.
Y lo que nos ha llevado a tener trillonarios.
El dinero debería ser una parte proporcional de la riqueza del país, y los beneficios netos, fuertemente gravados a partir de ciertas cantidades.
En la misma Yankilandia llegaron al 90% hasta los 60, su época dorada...
Ahora pones un 90% de impuestos y si te van la mayoría de los trillonarios/multimillonarios a vivir a otros sitios.
La única solución a esto, son acuerdos globales que involucren todos los países del mundo.
El destino de los ricos (los de verdad) debería ser como el del último emperador de china después de la revolución de Mao.
pero nos hacen creer que no, que es mejor para nosotros si no pagan y alguno se lo creyeron durante años
Mira aquí lo cabreados que están por el dineral dejado en la prensa libre y aún así no haber ganado la presidencia, y ya cuando TVE ha empezado a tener programas donde no se repite su relato mira como están. Aunque un poco de odio más, dudo que se note
Da una cierta esperanza que esta vez ni el dinero ni los omnipresentes bulos y mentiras ultraderechistas en las redes y medios hayan podido evitar la victoria de alguien que les planta cara, aunque sea a la manera del partido demócrata estadounidense, muy suavecita.
Tanto los medios de comunicación como las cloacas del estado funcionaron noche y dia sin parar hasta conseysu objetivo
“After the polls close tomorrow night, I will impose a 100% tariff on anyone moving to Texas from NYC,” the Republican governor tweeted on the eve of the mayoral election.
La definición del concepto "aplicación de aranceles a las personas físicas" lo dejaron para luego.
nypost.com/2025/11/04/business/greg-abbott-threatens-100-tariff-on-peo