Meloni impulsa el bloqueo naval para blindar las fronteras italianas entre críticas de las ONG

A un mes del referéndum constitucional previo a las generales de 2027, Giorgia Meloni impulsa un proyecto de ley para reforzar el control migratorio en el Mediterráneo Central. La iniciativa busca una gestión más estricta de los flujos, permitiendo limitar la labor de ONG si aumentan las llegadas. El plan contempla expulsiones de extranjeros delincuentes y reactivar deportaciones a Albania. La estrategia busca mostrar firmeza fronteriza ante el auge de la extrema derecha.
| etiquetas: giorgia meloni , inmigración , deportaciones , ong , migrantes
Mariano Rajoy tb saco mayoría absoluta. Sabes? La mayor ruina de España. O Aznar, otra mayoría absoluta del gobierno más corrupto de la historia de España.
Lo de que hay mucho subnormal manipulable no es nuevo, la falacia de grupo existe, si.
La mayor ruina de España la tuvimos gracias a Zapatero, no te autoengañes.
Fue la reforma laboral de Mariano lo que arrasó con el consumo i ternos y el empleo.
O eres muy joven o muy ciego.
Si tenías empresas fueron tus peores años de facturación si es que no quebraste. Y todo para los 450k millones de la sareb. Pero los subnormales te hablarán del plan e de ZP de 13k millones, que fue poco más que la candidatura olímpica de Madrid… » ver todo el comentario
Meloni gano las elecciones en 2022 con un 26% de votos, hoy en las encuestas esta en el 28/29%... Aqui en España Pedro es un cadaver politico, si hiciera elecciones se llevaria un descomunal varapalo.