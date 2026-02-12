edición general
Meloni impulsa el bloqueo naval para blindar las fronteras italianas entre críticas de las ONG

A un mes del referéndum constitucional previo a las generales de 2027, Giorgia Meloni impulsa un proyecto de ley para reforzar el control migratorio en el Mediterráneo Central. La iniciativa busca una gestión más estricta de los flujos, permitiendo limitar la labor de ONG si aumentan las llegadas. El plan contempla expulsiones de extranjeros delincuentes y reactivar deportaciones a Albania. La estrategia busca mostrar firmeza fronteriza ante el auge de la extrema derecha.

